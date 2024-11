Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 09:45

DEL 19 NOVEMBREORE 09.35 ERICA TERENZIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E L’APPIA.TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA, TRA LA-FIUMICINO E LAURENTINA, TRA TOR BELLA MONACA E LA TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE NORD E LA CASSIA BIS.AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA.ATTENZIONE ALLA POSSIBILE ONDATA DI MALTEMPO: LA PROTEZIONE CIVILE CI FA SAPERE CHE NELLE PROSSIME ORE UNA VASTA ZONA DI BASSA PRESSIONE DARÀ IL VIA LIBERA ALL’INGRESSO DI INTENSI VENTI E ARIA FREDDA CHE CAUSERANNO FENOMENI DI MALTEMPO SPARSI SUL TERRITORIO.DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA.