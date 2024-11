Anteprima24.it - Sp103, Fuschini scrive al Prefetto: “Condizioni peggiorate, la Provincia ignora i rischi per la sicurezza”

Tempo di lettura: 2 minuti“La situazione della Stradale 103 è diventata insostenibile. Nonostante le ripetute segnalazioni alla poliziale e al settore viabilità delladi Benevento, non sono stati attuati gli interventi richiesti, e lecontinuano a peggiorare,” dichiara Vincenzo, consiglierele e vicesindaco di Telese Terme con delega alla Protezione Civile. “La strada è un’arteria fondamentale per il nostro territorio, con oltre 6.000 passaggi giornalieri anche nei periodi di minor traffico. Oggi, però, rappresenta un graveo per ladegli utenti. Detriti, massi caduti dai camion del cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Napoli-Bari e un manto stradale completamente dissestato rendono laimpraticabile e pericolosa,” prosegue