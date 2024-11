Romadailynews.it - “Scherma in Rosa. Percorso di rinascita oncologica”, l’iniziativa dedicata alle donne pazienti oncologiche promossa da Fondazione Libellule

A lezione didopo un tumore: il progetto per tornare alla vita Appuntamento nel cuore di Milano mercoledì 27 novembreore 14,30 in via Vivaio 22 nella sede di Isokinetic per la presentazione di un progetto molto speciale dedicato.Si chiama “indipiena di energiadaInsieme e AccademiaMilano, realizzata grazie alla partnership del punto di riferimento internazionale nel settore della riabilitazione ortopedica e sportiva Isokinetic e al prezioso contributo di Luxury Lab Cosmetics.Durante l’incontro, moderato dal giornalista di Gazzetta dello Sport Paolo Marabini, AccademiaMilano eInsieme illustreranno il progetto coinvolgendo i medici che vi hanno preso parte ma anche gli atleti dellache testimonieranno l’importanza a livello medico, fisico e mentale di questa disciplina.