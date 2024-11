Roma | differenziato per Dybala out Hummels

Leggi su Sportface.it

Nuova seduta di allenamento per la, che continua a lavorare in vista del match contro il Napoli capolista. Ancora assente Paulo: l'attaccante argentino prosegue il lavoroe, nei prossimi giorni, dovrebbe ricongiungersi con il resto dei compagni. Discorso diverso per Mario Hermoso, che punterà ad esserci almeno per il match di Europa League contro il Tottenham, in programma giovedì 28 novembre. All'allenamento odierno era assente anche Mats, ancora alle prese con la febbre. Recuperato, invece, Lorenzo Pellegrini: il capitano ha svolto l'intera seduta con il gruppo, mandando segnali incoraggianti per la sfida ai partenopei.per, out