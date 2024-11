Game-experience.it - PlayStation Portal, arriva lo streaming in cloud dei giochi, ecco tutti i dettagli condivisi da Sony

Interactive Entertainment ha annunciato un nuovo aggiornamento per, dove tra le varie novità introdotte troviamo anche la possibilità di giocare inuna selezione disfruttando l’abbonamentoPlus Premium.Il colosso giapponese ha rivelato che grazie al nuovo update verrà aggiunta la possibilità di giocare in(in beta) suad una selezione di. La società ha aggiunto che questa funzione verrà migliorata con il passare dei mesi, aggiungendo mano a mano anche altri titoli.Qui di seguito sono presenti le funzionalità disponibili durante la beta:diPS5 selezionati nel catalogodiPlusOltre 120PS5 dal catalogodi PS Plus, tra cui Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise e Ratchet & Clank: Rift Apart, saranno accessibili su PStramiteLofino a 1080p/60fpsFunzionalità del controller wireless DualSense, tra cui back tattile, grilletti adattivi, altoparlanti, touchpad (emulato sul touch screen per PS) e sensore di movimentoArchiviazionediPlusI dati di salvataggio e i progressi di gioco possono essere archiviati fino a 100 GB e verranno sincronizzati automaticamente con la propria console PS5, rendendo semplice il passaggio senza interruzioni tra gameplay locale ee tra più dispositivi.