Manfredi | Facciamo tanto ma vorremmo fare di più per il Paese

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ogni giorno, senza clamore, affrontiamo grandi bisogni e piccole questioni con un unico obiettivo: far avanzare le nostre comunità, costruire equità, sviluppo e coesione sociale. Eppure,di più. Per il nostro. Per questo chiediamo maggiore fiducia, una fiducia che crediamo di meritare, avendo sempre fatto la nostra parte, con umiltà e generosità”. A dirlo nel suo discorso alla 41/a assemblea nazionale Anci, a Torino, il neopresidente Gaetano. “Oggi ci troviamo di fronte a grandi sfide, a priorità che non possiamo più rimandare – ha aggiunto -. Emergenze che richiedono regole chiare, mezzi adeguati e azioni concrete. E per la cui risoluzione abbiamo bisogno di alleanze, di sinergie, di politiche pubbliche costruite sul principio di leale e reciproca collaborazione.