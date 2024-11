Oasport.it - Lucia Bronzetti ruggisce in BJK Cup: “Ho portato il punto all’Italia, ora tifiamo Jasmine e speriamo di vincere”

ha sconfitto Viktoria Hruncakova e ha così conquistato il primoper l’Italia nella finale della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile. L’azzurra ha fatto la differenza sul cemento indoor di Malaga, regolando la slovacca in due set e portando così il Bel Paese in vantaggio nell’atto conclusivo che mette in palio il trofeo. Schierata a sorpresa dalla capitana Tathiana Garbin nella semifinale contro la Polonia, oggi la 25enne si è replicata rispettando il pronostico della vigilia e ora spera di fare festa insieme alle compagne.si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-4. Le due rivali non sono riuscite a tenere il servizio nei primi tre game, l’azzurra si è issata sul 3-1 e poi ha operato lo strappo definitivo quando ha annullato due palle-break all’avversaria nel sesto game e poi ha firmato il break nel gioco successivo.