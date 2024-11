Oasport.it - LIVE Lione-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: comincia la ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL45?il secondo tempo!Quante luci nei primi 45? di partita per la. Paga, sino ad ora, la modifica tattica apportata da Alessandro Spugna: lacopre bene centralmente e riesce ad organizzare bene il raddoppio sulle corsie laterali, laddove ilcostruisce maggiori pericoli. Non è stata solo difesa però la prima frazione delle campionesse d’Italia: brave a mettere in mostra capacità di palleggio, disimpegni complicati e ben conclusi in spazi stretti. Un primo tempo di pregevole fattura. Sarà dura, lo sanno le giallorosse: vietato calare illlo di attenzione.45? Termina il primo tempo. Un’ottimachiude 0-0 dopo la prima frazione!45? Dumornay a centimetri dal vantaggio: fallisce di destro a meno di un metro dalla linea di porta dopo l’errore di Cissoko.