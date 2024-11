.com - La Magia del Natale e Capodanno a La Maison Arabe. Benessere e Relax nel Cuore di Marrakech

Una Meta di Charme aA pochi passi dalla famosa Medina e dai souk colorati di, Larappresenta la combinazione perfetta tra cultura, tradizione e lusso. Con le sue camere eleganti, la cucina ricercata e l’attenzione ai dettagli, è la destinazione ideale per chi cerca un rifugio di pace e bellezza durante le festività.Quest’anno, le festività natalizie e iloffrono un’occasione unica per un viaggio diverso dal solito, dedicato ale alla cura di sé in una delle città più affascinanti del mondo. Con il pacchetto Stay & Spa , gli ospiti potranno regalarsi momenti di puro, abbandonandosi a trattamenti di alto livello. Situata all’interno di un tradizionale Riad marocchino, la Spa è una vera oasi di tranquillità, dove gli ospiti possono lasciarsi alle spalle lo stress e dedicarsi al proprio equilibrio psicofisico.