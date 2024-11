Movieplayer.it - Gli One Direction riuniti al funerale di Liam Payne

Leggi su Movieplayer.it

Gli ex membri della boy band britannica si sono ritrovati aldel compianto amico e collega. Gli ex componenti degli One, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson, si sono ritrovati per partecipare aldel loro ex collega e amico. Vestiti in abito scuro come da prassi, i quattro musicisti sono stati fotografati mentre entravano separatamente nella chiesa. La cerimonia si è svolta in forma privata ad Amersham, Buckinghamshire, Inghilterra. Alla funzione erano presenti anche la fidanzata di, Kate Cassidy, e Cheryl Cole, madre del figlio di, Bear, accompagnati dal giudice di X Factor Simon Cowell e James Corden. L'addioè morto lo scorso 16 ottobre .