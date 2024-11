Biccy.it - Festival di Sanremo 2025, i probabili 27 big in gara: la nuova lista

Con l’avvicinarsi del grande annuncio che Carlo Conti farà lunedì 2 dicembre al Tg1, aumentano i rumor e le indiscrezioni sui possibili big inaldi. Sono molti gli esperti, i giornalisti e le testate che hanno azzardato ipotesi e fatto liste e va detto che i nomi sono quasi sempre gli stessi, quindi qualcosa di vero potrebbe esserci.Dopo lo scoop su Fedez lanciato dal settimanale Chi e i sette nomi “quotatissimi” fatti da Dagospia, anche Adnkronos si è lanciato nel toto nomi per il prossimo. Secondo la nota agenzia di stampa a febbraio al Teatro Ariston potrebbero esserci dei ritorni come quelli di Elodie, Blanco, Francesca Michielin, Noemi e Rkomi, ma anche debutti di artisti amati dai giovanissimi come Tony Effe e Anna Pepe.di: il toto nomi di Adnkronos.