Fake news sulla esplosione a San Zeno: "Cianuro nell'aria, mettete le mascherine". Ma la Asl smentisce

San(Arezzo), 20 novembre 2024 – In seguito allaavvenuta alla Safimet di San, sui social e tra le chat di WhatsApp sta girando una, smentita categoricamente dalla Asl Toscana sud est. “C’è alta concentrazione di– si legge nel messaggio privo di fondamento che sta girando online – che con questo vento si sposta velocemente. Non aprite le finestre, ci è arrivata comunicazione dalla Usl. Se esci metti la mascherina”. È la stessa Asl Toscana sud est a smentire categoricamente questo messaggio. Non è mai stato inviata alcuna comunicazione in merito, fa sapere la Asl. Sono ancora in corso, infatti, le attività di monitoraggio e le rilevazioni da parte degli organi competenti. Pertanto, la notizia è priva di fondamento. Quattro operai soccorsi L’si è verificata stamani alla Safimet di San, azienda che da oltre 20 anni si occupa di recupero e affinazione di metalli preziosi dagli scarti di lavorazioni industriali e produzione di sali galvanici.