Filippo Bonacchi accusa un malore e muore a 26 anni dopo aver fatto clownterapia al Niguarda

É morto nei giorni scorsi in uno degli ospedali milanesi dove andava come volontario a fareper i malati:, 26enne attore, è stato ricoverato alche ha avuto unimprovviso ed è poi deceduto nella struttura che frequentava abitualmente con naso rosso, sorriso e un camice su cui aveva cucito decine di pon pon colorati.stroncato da unimprovvisoOriginario di Pistoia, dove si era diplomato al liceo scientifico, era poi arrivato a Milano per frequentare la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e si era perfezionato a Parigi all’Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq, che punta sulla recitazione fisica. Nel 2022 a Parigi, aveva fondato con alcuni compagni dell’école la compagnia teatrale Bacchetti, che si occupa di commedia e clown.