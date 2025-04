Mistermovie.it - Mister Movie | Ilary Blasi pronta a tornare alla guida del Grande Fratello?

Leggi su Mistermovie.it

Negli ultimi giorni si rincorrono voci sempre più insistenti su un possibile cambio di conduzione per il. Se Alfonso Signorini dovesse lasciare il timone del reality, il nome più quotato per sostituirlo sarebbe quello disostituirà Alfonso Signorini?Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Biccy, dal magazine Nuovo tv, dopo l’addio a L’Isola dei Famosi, la conduttrice potrebbein prima serata con un programma che l’ha già vista protagonista in passato. Il suo stile ironico e tagliente ha lasciato il segno durante le edizioni condotte, e un suo ritorno potrebbe rappresentare una scelta strategica per rilanciare l’interesse del pubblico.Se queste indiscrezioni dovessero concretizzarsi, Mediaset si troverebbe davanti a un rimpasto importante nei suoi programmi di punta, con l’obiettivo di rivitalizzare gli ascolti e rendere la competizione con la Rai ancora più serrata.