Spazionapoli.it - Ngonge: “Mai fatto allenamenti come quelli di Conte, finale di stagione? Siamo concentrati”

L’attaccante azzurro si racconta tra ruolo preferito,di: le sue parole a pochi giorni dal match col Bologna.Cyrilè intervenuto ai microfoni di Radio CRC, dove in una lunga intervista ha toccato diversi argomenti,la partita col Milan, ma anche il suo ruolo e la guida tecnica di Antonio.“Contro il Milan era una partita importante in casa nostra: dovevamo aggredire e far vedere da subito cheforti. Era normale iniziare così, perché noiil Napoli. Si è visto nel primo goll’abbiamo preparata: si è trattato di una giocata che abbiamo provato in allenamento per tutta la settimana. L’abbiamo preparata bene ed è stata interpretata correttamente dai giocatori in campo.Noi cheentrati dalla panchina abbiamo cercato di aiutare la squadra nella partedel match, portando un po’ di energia fresca.