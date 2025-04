Leccotoday.it - Gianpiero Conti confermato alla guida degli artigiani di legno e arredo

Leggi su Leccotoday.it

Il fitto calendario dei rinnovi che caratterizzerà il 2025 di Confartigianato Lecco registra un nuovo momento elettivo. La sede cittadina dell’associazione, in via Galilei, ha ospitato infatti l’assemblea della categoria, che si è conclusa con la conferma, per acclamazione, di.