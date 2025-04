Bergamonews.it - Gli eurodeputati adottano la tabella di marcia per sostenere le industrie ad alta intensità energetica

Il Parlamento Europeo chiede misure per rafforzare la competitività delleade accompagnarle nella transizione verso processi industriali sostenibili. Secondo la risoluzione presentata dall’europarlamentare Giorgio Gori e adottata giovedì 3 aprile daglidurante la seduta plenaria di Strasburgo, settori come chimica, acciaio, carta, cemento e vetro sono cruciali per l’economia dell’Ue e per la decarbonizzazione. Questegarantiscono occupazione e autonomia strategica all’Europa, ma devono affrontare difficoltà nel passaggio a tecnologie più pulite.Il testo sottolinea la necessità di una transizione economicamente sostenibile, utilizzando diverse tecnologie per ridurre il costo dell’energia ed evitare effetti di lock-in, con l’elettrificazione come strategia chiave.