Come vestirsi per una gita fuoriporta magari per Pasquetta o per altre occasioni primaverili? Ecco cinque outfit perfetti

Anche le gitee le scampagnatesono una buona occasione per indossarefreschi ed eleganti.idee di tendenza a cui ispirarsi,per le uscite di Pasqua e.Total whiteIl total white è sinonimo di giornate calde e, da trascorrere all’aperto. All’insegna di completi coordinati in denim elevati dall’aggiunta di stivaletti colorati. Leggi anche › Fuori orario.per.il giorno diGiallo in crochetL’incontro tra una nuance vitaminica e una lavorazione in stile crochet regala ensemble freschi e femminili.T-shirt a righe e minigonnaIn vista di pranzi all’aperto, picnic e grigliate in compagnia, spazio a T-shirt a righe abbinate a minigonne blu.