Lapresse.it - Dazi Usa, Stellantis ferma impianti in Canada e Messico dopo la decisione di Trump

Leggi su Lapresse.it

l’annuncio del nuovo sistema dida parte del presidente degli Usa, Donald, sui veicoli importati negli Stati Uniti,momentaneamente la produzione in alcuniine in. “continua a esaminare gli effetti deistatunitensi recentemente annunciati sui veicoli importati e continuerà a confrontarsi con l’amministrazione statunitense su questi cambiamenti di politica”, si legge in una dichiarazione del gruppo presieduto da John Elkann. “Tra le azioni immediate che dobbiamo intraprendere vi è la sospensione temporanea della produzione in alcuni dei nostri stabilimenti di assemblaggio canadesi e messicani, che si ripercuoterà su diversi nostristatunitensi per la produzione di motopropulsori e di stampaggio che supportano tali attività”, prosegue ancora il documento.