Casertanews.it - Ruba generi alimentari in un supermercato e li nasconde sotto i vestiti, denunciato

Leggi su Casertanews.it

Furto in undi Curti,un 33enne di origini georgiane. Poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Santa Maria Capua Vetere hanno fermato l’uomo, poiché segnalato come autore di alcuni furti. In precedenza, era stato notato sottrarre