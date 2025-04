Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ladri e vandali in azione nella sede del quartiere Navile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 aprile 2025 – Finestre spaccate, vetri rotti e macchinette distrutte negli uffici comunali delin, stanotte, in via di Saliceto, negli spazi dell’ufficio Scuola: presumibilmente durante le ore notturne, qualcuno si è introdottostruttura che si trova all’interno del parco della Zucca, al lato del Museo per la Memoria di Ustica, entrando da una finestra che si trova al primo piano dell'edificio. Una volta entrati infrangendo il vetro, i soggetti hanno messo a soqquadro le aule, colpendo e rompendo le porte, distruggendo i distributori di cibo e bevande, che sono stati anche svuotati del loro contenuto, e mandando in frantumi diverse vetrine. Oltre a questi gesti, che sono veri e propri attici, mancherebbe all'appello anche qualche strumento e materiale in dotagli uffici: ancora non è chiaro se si tratti di computer, pc portatili o altra attrezzatura.