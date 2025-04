Unlimitednews.it - Usa, Rubio “Trump sostiene la Nato, ma serve spesa del 5%”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald“l’ha detto con chiarezza, lui appoggia la, noi resteremo nella”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco, in una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della, Mark Rutte, a Bruxelles. “Noi vogliamo lache diventi più forte. L’unico modo per farlo è che tutti i partner, tutte le nazioni abbiano maggiore capacità”, ha proseguito.“Noi abbiamo delle esigenze nazionali, ma abbiamo posto una priorità, la difesa per il lavoro che svolgiamo nel mondo. Noi vogliamo che i nostri partner facciano lo stesso”, ha aggiunto. “Gli eventi degli ultimi anni, la guerra in Europa, ci ricordano che la potenza militare è importante. Quindi vogliamo che voi capiate che siamo su una strada realistica.