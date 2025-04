Internews24.com - Ranking Uefa, serve un miracolo alle italiane: ma possono andare in nove in Europa

di Redazione, la curiosa situazione verso il cammino europeo: quante squadre siancora qualificare inNonostantenostreserva unper avere comunque cinque posti Champions, dove attualmente è impegnata solo l‘Inter, visto ilcomplesso, ci sono ancora delle possibilità che ciò avvengaCome sottolinea Tuttosport, lo scenario si verificherebbe nel caso in cui Lazio e Fiorentina dovessero vincere rispettivamenteLeague e Conference League, perché la prima andrebbe in Champions e la seconda permetterebbe di avere tre squadre in EL, cioè la Viola in aggiunta alla quinta classificata in campionato e alla vincente in Coppa Italia, se non è classificata tra le prime sei in A. Dovrebbe quindi vincere il Milan o il Bologna ma con una graduatoria peggiore di quella attuale (gli emiliani sono quarti).