Padovaoggi.it - Dazi, la ricetta di Zaia: «Difendere il nostro export, aprire nuovi mercati, dialogare intensamente con gli Usa»

Leggi su Padovaoggi.it

Il presidente Usa ha parlato di "giorno della liberazione" per gli Stati Uniti, che presto "torneranno all'età dell'oro". Tariffe fino al 49%, la Cina viene colpita con un 34% (che diventa 54%). Per i Paese della Ue fissati al 20%. Iche tanto preoccupano anche da noi, entrano in vigore dal.