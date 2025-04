Iodonna.it - I due si sono conosciuti durante il Grande fratello Vip 2021-2022. Lei è accusata di averlo perseguitato per mesi, arrivando a minacciarlo di morte. Ora la sentenza

Leggi su Iodonna.it

La ex gieffina Lucrezia Hailé (Lulù) Selassiè è stata condannata a 1 anno e 8(pena sospesa) per l‘accusa di stalking nei confronti dell’ex e compagno nella casa delVip Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico con cui ha fatto coppia tra ile il. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa. Manuel Bortuzzo si alza in piedi e commuove tutti al Gf Vip X Leggi anche › Manuel Bortuzzo vittima di stalking: denunciata l’ex Lulù Selassiè Stalking a Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè condannata a un anno e ottoStando a quanto riportato dall’agenzia, «Il pm aveva sollecitato una condanna ad 1 anno e 4nell’ambito di un processo svolto con il rito abbreviato».