Bonus bollette: chi lo riceve in automatico e chi deve richiederlo

Ad aprile scatta il contributo straordinario di 200 euro introdotto dal Governo con il decreto dedicato alleenergetiche. Ecco chirà inil contributo una tantum da 200 euro per il pagamento dellee chi invece dovrà.A chi spetta il contributo straordinario di 200 euroBanconote da 10 e 20 euro (Getty Images).Ilda 200 euro rappresenta un sostegno per le famiglie con un Isee fino a 25 mila euro, pensato per attenuare il peso del rincaro energetico. Per ottenerlo bisogna dunque aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) attraverso il portale Inps, un Caf o un commercialista abilitato che attesti un Isee entro la soglia di accesso al. Sarà l’Inps a occuparsi di trasmettere i dati al Sistema Informativo Integrato, la banca dati delle forniture energetiche.