Profughi di Rota Imagna Misiani al Governo | Il nostro è un Paese di piccoli Comuni che vanno ringraziati | sblocchiamo i fondi

Roma. Il caso deidi, che per scampare alla guerra sono stati accolti neldella Valle, arriva di nuovo in Parlamento. Questa volta in Senato, grazie a un’interrogazione presentata dal senatore bergamasco del Pd Antonioche, nel suo intervento, ha posto l’attenzione sull’impegno che ildovrebbe prendersi nel cercare di snellire le pratiche burocratiche relative ai rimborsi delle quote a sostegno dei minori per cercare di continuare a sostenere l’opera di aiuto e sostegno dei. Il Comune sta infatti facendo da banca, in sostanza, tanto da vantare un credito che ad oggi fa capo al secondo trimestre 2024, l’ultimo periodo in cui la ragioneria dell’amministrazione valdimagnina ha rimpinguato le sue casse. Da qui l’esigenza da parte del politico Dem di sollecitare l’aula affinché la situazione si sblocchi e il Comune possa continuare ad aiutare i 29 bambini che oggi sono ancora ospitati.