Sbircialanotizia.it - ‘As Ever’ parte col botto, a ruba le marmellate di Meghan Markle

Leggi su Sbircialanotizia.it

La tanto pubblicizzata marmellata diMarkle, dal costo di circa 13 euro a barattolo, e la collezione di tisane, granuli di fiori e miele di lusso da 26 euro sono letteralmente andati a, subito dopo che il marchio As Ever della duchessa, in joint venture con Netflix, ieri ha iniziato ad accettare ordini. . L'articolo ‘Ascol, alediè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.