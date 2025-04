Mistermovie.it - Mister Movie | Giuria Like a Star, il nuovo programma di Amadeus sul Nove

Leggi su Mistermovie.it

è pronto a fare scintille sucon "", una competizione canora innovativa! Se ami la musica e le trasformazioni mozzafiato, preparati a vedere gente comune, ma con un talento da vendere, diventare le icone musicali che amiamo. In palio?Preparati a VedereCome Non l'Hai Mai Visto insu!Un premio di ben 50.000 euro! Dimentica le imitazioni classiche, qui si celebra l'omaggio all'artista preferito, senza maschere, solo pura passione.Scintillante di: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale Pronti a Giudicare!Accanto ad, troverai unadi esperti che non ha paura di dire la sua: il geniale Elio, l'esplosiva Serena Brancale e l'irriverente Rosa Chemical. Il loro compito? Scovare il cantante-performer più convincente di ogni puntata e catapultarlo direttamente alla finalissima.