Condannato a dieci anni Raffaele Mundo: la tragedia di un investimento a Orta di Atella

Facebook WhatsAppTwitter, un giovane di 26, è statodi carcere per tentato omicidio dopo aver investito un ragazzo di 22il 6 febbraio scorso adi, in provincia di Caserta. Questo grave incidente ha causato alla vittima invalidità permanente e ha sollevato interrogativi sul contesto criminale nel quale è avvenuto. La sentenza del tribunale di Napoli Nord è emersa al termine di un processo che ha rivelato dettagli inquietanti sulle dinamiche di questo episodio violento.La sentenza e il processoIl giudice per le indagini preliminari ha emesso la sentenza di condanna al termine di un processo svolto con rito abbreviato, in cui le prove raccolte dai carabinieri hanno giocato un ruolo cruciale., già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato il 22 marzo successivo all’accaduto.