Gaeta.it - Approvazione del ponte di Messina: via libera dalla Commissione di valutazione ambientale

Facebook WhatsAppTwitter Ladid’impattodel Ministero dell’Ambiente ha dato il viaal progetto deldi. Questo passaggio rappresenta un’importante tappa nel processo di realizzazione dell’infrastruttura, tanto attesa e discussa nel corso degli anni. Nonostante le polemiche e i dubbi sulla fattibilità dell’opera, la decisione è stata presa all’unanimità. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di, ha confermato che sono state introdotte diverse prescrizioni da seguire, un passo necessario in progetti di tale portata.Dettagli sulle prescrizioni dellaIl progetto deldiè accompagnato da circa sessanta prescrizioni che dovranno essere rispettate in gran parte durante la fase di progettazione esecutiva e, in alcuni casi, anche dopo il completamento della costruzione.