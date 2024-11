Inter-news.it - All’Italia la ‘Billie Jean King Cup’, l’Inter: «Complimenti ragazze!»

La Nazionale Femminile di Tennis ha vinto la BillieCup. Un grande traguardo che arriva prima dell’esordio in Coppa Davis di Sinner e compagni. Idel.FORZA AZZURRE – L’Italia del Tennis si appresta a concludere un anno straordinario. Dopo che Yannick Sinner, domenica ha trionfato nelle ATP Finals di Torino, pochi minuti fa la Nazionale femminile di Tennis ha vinto la “BillieCup“, trionfando a Malaga contro la Slovacchia per 2-0. Successo pazzesco per il quintetto azzurro, guidato dalla numero quattro al mondo Jasmine Paolini e composto anche da Lucia Bronzetti, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Si tratta del quinto titolo per le azzurre nella storia, il primo con la nuova denominazione (prima si chiamava Fed Cup). Domani ci sarà l’esordio in Coppa Davis dell’Italia maschile contro l’Argentina.