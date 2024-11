Lanazione.it - A San Zeno è stato attivato il piano Maxi Emergenze

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 novembre 2024 – A SanilUnche vede l’attività sinergica di vigili del fuoco e operatori sanitari del 118 Sono quattro le persone rimaste ferite in modo non grave nell’esplosione che stamani ha interessato una delle aziende operanti nella zona di San, alle porte di Arezzo. Immediata l’attivazione dei soccorsi che ha visto convergere sul luogo dell’incidente i sanitari dell’Emergenza Urgenza della Asl Tse e i Vigili del fuoco. L’azienda in questione, infatti, ha undi emergenza esterna che èdalla stessa e che prevede l’attivazione deldella centrale 118 della Asl Toscana Sud Est, coordinato dal disaster manager Luca Pancioni che era presente sul luogo dell’incidente con un mezzo per la gestione degli eventi maggiori.