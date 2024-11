Iodonna.it - Tra gli ospiti anche Flavia Vento, interrogata sul gossip con Totti alla vigilia del matrimonio con Blasi

Leggi su Iodonna.it

Oggi martedì 19 novembre comincia su Rai 2 alle 21.20 la nuova stagione di Belve: Francesca Fagnani riporta in prima serata le sue graffianti domande rivolte a personaggi noti invitandoli a raccontare aspetti e aneddoti poco conosciuti al pubblico. I protagonisti della prima puntata sono Mara Venier, Riccardo Scarmarcio e. Fedez in lacrime per Chiara Ferragni a “Belve”: «Tre anni molto complicati, non abbiamo retto» X Leggi› Andrea Giambruno sarà ospite nella prima puntata di “Belve” Belve 2024 su Rai 2: prima puntata,, anticipazioni interviste Scamarcio VenierRiccardo Scamarcio a Belve ricorda la scena di sesso con Monica BellucciTra glidella prima puntata del programma, poi, c’è Riccardo Scamarcio.