Regionali, Renzi si prende i meriti: "Senza di noi in Liguria si è perso, in Emilia e Umbria si è vinto. Nel 2025 saremo nel centrosinistra, no ai veti"

“Le elezionisono, qualcuno ha scelto di farle diventare una grande prova di tenuta politica. Nelle elezioni inedRomagna qualcuno ha cercato di chiudere i conti con noi, di buttarci fuori alla coalizione e di dimostrare che siamo irrilevanti. La politica dice che indi noi si è, inRomagna e incon noi si è. Per me è matematica, o politica, potete chiamarlo sfiga o karma, ma è il dato di fatto che segna la sconfitta politica di chi diceva: ‘Non aprite a Italia viva, ilpuò fareItalia viva’”. È l’analisi del presidente di Italia Viva, Matteo, che ha tenuto una conferenza stampa in Senato all’indomani del voto inRomagna eche ha visto trionfare il.“Se si segue la linea che Schlein ha dato all’assemblea nazionale Pd e cioè ‘no, si vince insieme’, il risultato è la vittoria.