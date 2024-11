Formiche.net - Perché l’alluminio è una materia prima strategica per la neutralità climatica

“Per conseguire ladell’Unione Europea entro il 2050 è fondamentale dissociare la crescita economica dall’uso delle risorse e passare a sistemi circolari di produzione e consumo”. Questa la nuova sfida per un’Europa “più pulita e competitiva” verso una piena sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il Piano d’azione per l’economia circolare prevede un quadro strategico nella produzione di prodotti sostenibili, riguardante la progettazione dei prodotti, i processi produttivi e le opportunità per i consumatori. Iniziative mirate verso i principali ambiti produttivi come l’elettronica, le batterie, gli imballaggi, i prodotti tessili, l’edilizia e i prodotti alimentari.L’adozione, lo sorso maggio, del regolamento sulla progettazione ecocompatibile a tutti i beni immessi nel mercato Ue è solo l’ultimo atto di una transizione ecologica iniziata con l’adozione del Green Deal nel dicembre 2019.