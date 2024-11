Quotidiano.net - Nuovi guai per il capo ultras Lucci: "Gestiva un maxi traffico di droga. Business da 11 milioni in contanti"

"Nel cervello ho solo guerra". Con queste parole, rintracciate in una delle chat criptate, Luca, 43 anni ma giàstorico degli ultrà milanisti, progettava 4 anni fa, parlando con un "fiduciario" vicino alla cosca di ‘ndrangheta dei Barbaro-Papalia, "di organizzare una batteria" armata per "prendere il controllo del mercato" dellaa Milano e per imporre il "monopolio nella vendita". A lui e ad altri "elementi di spicco del narcolombardo" è stata notificata un’ordinanza in una nuovainchiesta sull’asse Calabria-Lombardia, che ha ricostruito importazioni, anche dal Sudamerica, di oltre due tonnellate, tra cocaina, hashish ed eroina, e un giro di 11di euro incon "canali bancari sommersi" gestiti da cinesi. Venti arresti nell’indagine della Guardia di Finanza.