Rompipallone.it - Milan: colpo a centrocampo, è un nazionale italiano

Leggi su Rompipallone.it

Ilha individuato il rinforzo per il: i rossoneri lanciano l’assalto a un elemento delladi Spalletti. Negli ultimi anni Samuele Ricci è diventato un giocatore sempre più importante per il Torino. Già lo scorso anno era apparsa evidente a tutti la crescita del giovane centrocampista, che si sta confermando anche in questa stagione con prestazioni importanti. Un rendimento che gli ha ormai permesso di entrare a far parte del giro dellaazzurra: il CT Spalletti lo ha schierato per la prima volta titolare nel match vinto 3-1 a Parigi contro la Francia e lo ha poi confermato anche contro Israele e Belgio. Con i granata il 23enne di Pontedera è già arrivato a 91 presenze e 3 reti.Nello scorso calciomercato estivo più di un club ha bussato alla porta di Urbano Cairo per chiedere informazioni sul giocatore.