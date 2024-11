Ilnapolista.it - McTominay a Castel Volturno con un giorno di anticipo, sta bene

con undi, staFrancesco Modugno in collegamento da:«sapeva che c’era apprensione, attenzione dopo l’incidente di ieri sera in Polonia-Scozia e quindi si è presentato con undi. Era atteso per domani. Lo scozzese aveva già rassicurato sulle sue condizioni. La parte dolente non era la caviglia ma la pianta del piede. È uscito zoppicando. Il massaggiatore della Scozia ha provato a capire se ci fosse qualcosa di rotto. È arrivato da poco qui a, l’andatura sembrava piuttosto comoda.Nemmeno per Lukaku ci sono problemi, si sta allenando, il ginocchio da queste parti non ha mai destato preoccupazioni. Olivera sarà il calciatore che rientrerà più tardi, Spinazzola potrebbe essere un’ipotesi per la Roma».