Tpi.it - L’Ucraina bombarda per la prima volta la Russia con i missili a lungo raggio ricevuti dagli Usa

hato per lalacon iUsa, colpendo alle prime ore di oggi la regione russa di Bryansk con il sistema Army Tactical Missile System (ATacMS) nel millesimo giorno dell’invasione di Mosca.L’attacco, confermato dal ministero della Difesa russo ma non dal governo ucraino, segue di appena due giorni l’autorizzazione concessa dall’amministrazione Biden a Kiev di usare le armi aforniteUsa per colpire obiettivi all’interno del territorio della.“Martedì (19 novembre 2024), alle 3:25 ora locale (l’1:25 in Italia, ndr)”, si legge nel comunicato russo, “ha lanciato seibalistici contro una struttura a Bryansk”. L’attacco, precisa la nota, è stato condotto “conATacMS di fabbricazione americana”.