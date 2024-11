Quotidiano.net - L'Inviato Usa Hochstein a Beirut per discutere la tregua

L'emissario speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Amos, è arrivato aperdi, secondo quanto scrivono i media ufficiali libanesi. Inizialmenteaveva rinunciato a recarsi in Libano, ma la situazione è poi cambiata in serata dopo l'accettazione da parte del governo libanese e di Hezbollah dila proposta americana difra Israele e Libano. Un funzionario libanese ha detto all'Afp che il governo divede positivamente la proposta didegli Stati Uniti, mentre un secondo funzionario ha detto che il Libano stava aspettando l'arrivo di, atterrato all'aeroporto Rafik Hariri di, per "rivedere con lui alcuni punti in sospeso". Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller ha detto ieri ai giornalisti che Washington ha condiviso delle proposte con i governi libanese e israeliano.