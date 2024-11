Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 19 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di192024 Ariete Succede quasi sempre con Luna in Cancro: disturbi digestivi (dovuti anche allo stress), tensioni o situazioni importanti in famiglia, con i genitori e figli. Può sembrare un paradosso ma è la verità: siete troppo sicuri di essere più bravi di tutti gli altri, e così combinate l'errore di sempre: trascurate i dettagli e ignorate tutto quanto non si inquadra nelle vostre vedute grandiose. Amore: dove vorreste essere quando cala la sera? Toro Siete sotto l'effetto di Marte in Leone stanchi fisicamente e travolti da una forte onda emotiva. Giusto parlare di onda perché c'è qualche influsso del Sole ancora in Scorpione, ma voi siete il segno del buon senso e avete sempre un ombrello a portata di mano.