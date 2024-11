Ilfattoquotidiano.it - In Ue i Paesi hanno poco peso, figuriamoci i singoli partiti: serve un nuovo manifesto di Ventotene

di Giuseppe CastroL’Unione Europea è nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale con l’obiettivo di creare, per la prima volta in Europa e nel mondo, un’alleanza politica ed economica basata sulla cooperazione e sulla pace.La creazione dell’Ue è riuscita a garantire a gran parte dell’Europa un periodo di pace – oramai siamo quasi a 80 anni – che non si vedeva dai tempi dell’Impero Romano.L’Ue, fin dalle sue origini, ha posto un’enfasi predominante sull’integrazione economica, trascurando in parte l’aspetto politico e sociale. Questo ha fatto sì che, fin dalla sua nascita, il principale problema dell’Unione Europea sia stato l’incapacità di definire una politica estera comune. Questo peccato originale si è aggravato con il passare degli anni e rappresenta oggi un pericolo mortale per il futuro dell’Unione in un momento di cambiamenti epocali come quello che stiamo vivendo.