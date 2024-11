Agi.it - Il Genoa ha esonerato Alberto Gilardino

AGI -non è più l'allenatore del. Il suo sostituto, scrivono i principali media sportivi, sarà Patrick Vieira. ciò che emerge da Genova, sponda rossoblu, in attesa del comunicato ufficiale del club. Dopo 12 partite di campionato ilha 10 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 4 pari e 6 sconfitte. Quattro punti sono arrivati nelle ultime due partite (vittoria sul Parma e pari contro il Como). Alla ripresa del campionato il Grifone è atteso dal delicato match casalingo con il Cagliari.