Giornata dell'Unicef: le porte di Firenze si tingono di blu

, 20 novembre 2024 -si tinge di blu per celebrare il World Children's Day, unaper diffondere consapevolezza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il 20 novembre, dalle 17, le antichedi accesso alla città di– Porta San Gallo, Porta a Prato, Porta Romana, Porta alla Croce e Porta San Frediano – si illumineranno di blu, il colore simbolo, come segno di attenzione verso i più giovani. Questo perchè il Comune aderisce all’iniziativa “Go Blue”, promossa appunto da Unicef Italia e da Anci in occasione dellaMondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’evento, che si tiene ogni anno il 20 novembre, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti di bambini, bambine e adolescenti, e di riaffermare l’impegno delle amministrazioni locali nella piena applicazione della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.