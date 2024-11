Tutto.tv - GF, Federica dà una seconda possibilità ad Alfonso? La confidenza spiazza tutti

Il tentativo di portare delle nuove dinamiche amorose in primo piano all’interno della casa del Grande Fratello sta finalmente dando i suoi frutti. La coppia tormentata formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è passata in secondo piano negli ultimi giorni, durante i quali hanno smosso la casa le vicende che riguardano i ragazzi di Temptation Island.Trae Stefano soltanto ieri era scoppiata una grande tensione, a causa della rivelazione di un bacio segreto avvenuto tra gli ex fidanzati prima dell’ingresso del tentatore. Unadi troppo da parte di D’Apice ha generato un forte malumore nella Petagna, che si era detta convinta di voler stare da sola. Qualcosa però, nelle ultime ore sembra essere nuovamente cambiata. É pronta a dargli unachance?di nuovo vicini: il segnale nella notteGli sviluppi sentimentali che riguardanoe Stefano continuano a tenere viva l’attenzione dei telespettatori.