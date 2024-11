Nerdpool.it - Due fratelli italiani trionfano ai campionati di Pokémon in America Latina

Questo fine settimana, giocatori, sostenitori e fan dida tutto il mondo si sono riuniti a São Paulo, in Brasile, per assistere alle emozionanti sfide tra i concorrenti, che si contendevano borse di studio, premi e l’ambito titolo di Campione Internazionale di. I campioni dell’si sono confrontati nei tornei diTrading Card Game (TCG),Video Game Championship,GO eUNITE, conquistando ciascuno un posto per partecipare aiMondialidel 2025.Tra i vincitori ci sono anche due: Pietro Nihal Kaludura Silva conta due vittorie aiInternazionali, mentre il fratello Marco è diventato ufficialmente il primo tre volte campione internazionale nella categoria Video Game Masters! Durante le interviste in livestream, ihanno raccontato di come si siano allenati insieme per arrivare a questo trionfo, unendo passione e determinazione nel prepararsi per il grande evento.