Lettera43.it - Di Francisca-Vezzali, lite sul palco per la Festa delle Fiamme oro: il video

Valentinaed Elisa Dinon si sono mai amate. Pur avendo condiviso la pedana di Mondiali e Giochi olimpici, portando in alto lo stendardo italiano nelle gare a cinque cerchi, le ex stelle della scherma hanno spesso battibeccato per gelosie, frasi non dette e gossip. L’ultimo atto della loro rivalità si è materializzato improvvisamente in occasione dei 70 annioro, durante un evento al Palazzo dei Congressi all’Eur di Roma (visibile nelsottostante al minuto 1.28.58). Tutto sarebbe nato tuttavia proprio da una richiesta di pace della 41enne di Jesi, cuiavrebbe reagito in modo piuttosto piccato.Di, cos’è successo suldel Palazzo dei Congressi di RomaEntrambe sulper il 70esimo anniversariooro, Elisa Di– fresca anche dell’eliminazione dal reality La Talpa di Canale 5 – e Valentinaerano presenti assieme ad altri ex atleti azzurri.