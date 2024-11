Danielebartocciblog.it - AC Milan tra i Game Changers di Soccerex 2024 a Miami

Leggi su Danielebartocciblog.it

Nella stagione del suo 125° Anniversario, ACsi è reso protagonista a. Stiamo parlando di un interessantissimo evento globale tenutosi adedicato al business del pallone. Nel contesto del panel “”, Elisabet Spina, Head of Women Football di AC, ha condiviso sul palco la visione e i progetti del Settore Femminile rossonero. In particolare, Spina ha condiviso con un’audience internazionale, formata da addetti ai lavori ed esperti dell’industria dello sport provenienti da oltre 60 paesi, la visione e i progetti del Settore Femminile rossonero. Si va dall’innovativa policy di maternità per calciatrici e professioniste degli staff tecnici al progetto per la tutela e lo sviluppo del talento giovanile attraverso le pari opportunità, recentemente finalista agli ECA Awards.