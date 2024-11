Amica.it - Un'opera d'arte e un film, con i suoi quadri in movimento: ecco la clip in anteprima di "La nostra terra", dal 2 dicembre al cinema

«L’amore non dura per sempre, lainvece sì». È racchiuso in questo pragmatismo contadino (non è cinismo) il perché del matrimonio di Jagna. Glielo spiega sua madre mentre l’aiuta a vestirsi per la cerimonia nellaine in esclusiva di Lache vi proponiamo qui sopra.La pelliccola, distribuita in Italia da Wanted, è una piccolad’. Le pitture animate hanno richiesto anni per essere realizzate (anche un po’ per colpa del Covid). Come si può vedere dalle immagini, infatti, è realizzata combinando le opere a olio dei pittori polacchi di fine XIX – inizio XX secolo con le attuali tecnichetografiche e di animazione. E attraverso riprese di riferimento effettuate con attori polacchi in luoghi reali e una successiva, sofisticata tecnica di animazione basata sull’a mano di esperti artisti internazionali.